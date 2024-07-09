Моди покинул Москву после двухдневного визита

Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершил двухдневный официальный визит в Россию и во вторник, 9 июля, покинул Москву рейсом из аэропорта Внуково-2.

По окончании переговоров президент России Владимир Путин и Моди вместе вышли из здания.

Российский лидер на английском поблагодарил индийского премьера за визит и пожелал ему всего наилучшего. На прощание Путин и Моди пожали друг другу руки и обнялись.

Визит Моди в Россию проходил 8 и 9 июля. В первый день они с Путиным провели встречу в Ново-Огарево. В ходе нее российский лидер поздравил премьера с избранием на должность и отметил, что Индия занимает третье место в мире по объему экономики. Глава индийского правительства в свою очередь поблагодарил президента РФ и подчеркнул, что «побывать у друга» — большая редкость. Кроме того, Путин и Моди три часа общались в неформальной обстановке.

Во вторник, 9 июля, Моди и Путин осмотрели экспозицию павильона «Атом» на ВДНХ, а затем провели переговоры в составе делегаций. Российский лидер отметил сотрудничество с Индией в международных организациях и объединениях, а также поблагодарил за попытки найти мирные пути к решению украинского кризиса. Всего по итогам визита индийского премьера было подписано девять документов. Кроме того, Путин наградил Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного.