Суд продлил арест причастным к смерти пациента врачам клиники «Ай Кью Пластик»

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест врачам клиники хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique («Ай Кью Пластик»), причастным к смерти пациента. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«В Замоскворецкий районный суд города Москвы поступило ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под домашним арестом в отношении врачей столичной клиники Елагина Ильи Борисовича и Кадзаева Тамерлана Борисовича», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Суд удовлетворил ходатайство. Таким образом, подозреваемые пробудут под домашним арестом до 28 августа 2024 года.

Ранее в этот день Арбитражный суд Москвы разрешил клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова досрочно возобновить работу. Исполнительный директор клиники Анжелика Алина в беседе с «Известиями» также подтвердила информацию.

Клиника Хайдарова в апреле была привлечена к административной ответственности за «осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».

Кроме того, двое хирургов клиники были арестованы судом по делу о гибели пациента. Уточнялось, что скончался 36-летний продюсер Петр Гаврилов. По данным следствия, медики, оперировавшие погибшего, намеренно, чтобы снизить объем своей работы и извлечь прибыль, отнеслись безразлично к пациенту при оказании помощи, в результате чего он скончался.

Жена Гаврилова Зарина 12 июня заявила, что после смерти ее супруга врачи пытались подтасовать диагноз. Вдова опубликовала расшифровку голосовых сообщений медиков, которая, как она утверждает, присутствует в материалах дела.