Подрядчика на благоустройство Зеленого острова определили в Липецке

В Липецке определили подрядчика, который займется благоустройством Зеленого острова. Об этом 9 июля сообщает GOROD48 со ссылкой на результаты соответствующего аукциона.

Подрядчиками выбрано ООО «ДСК СТАНДАРТ» из Ульяновска. Компания согласилась выполнить работы за 248 млн рублей при стартовой цене аукциона в 298 млн рублей.

Как уточняет GOROD48, проект предусматривает разделение Зеленого острова на несколько функциональных зон. Так, на территории обустроят зону проведения массовых мероприятий, рекреационную зону с амфитеатром, точками общественного питания, теневыми навесами и видовыми площадками, а также спортивную площадку. Но самой большой станет детская зона со скалодромом, скейт-парком, качелями и канатной дорогой.

Завершить благоустройство подрядной организации необходимо до 31 декабря 2024 года.