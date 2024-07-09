Полицейские со стрельбой задержали в Домодедово похитителей человека

Полицейские со стрельбой задержали избивших и похитивших человека на трассе М-4 «Дон» пятерых мужчин. Об этом 9 июля сообщило ГУ МВД России по Московской области.

«Сегодня в дежурную часть УМВД России по г.о. Домодедово поступило сообщение о том, что на 32-м км трассы М-4 «Дон» недалеко от села Ям избили мужчину и увезли на автомашине. Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции в ходе разыскных мероприятий были установлены пятеро граждан в возрасте от 19 до 32 лет, которые причинили телесные повреждения гражданину 1989 года рождения», — говорится в сообщении.

Во время задержания подозреваемые отказались выполнить требования полицейских. Правоохранители, учитывая агрессивное поведение злоумышленников, приняли решение открыть предупредительный огонь в воздух. В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее в этот день в Москве возбудили уголовное дело в отношении жителя столицы, напавшего на судебного пристава. По версии следствия, фигурант дела, находясь в зале заседаний Дорогомиловского районного суда, неоднократно нарушил порядок заседания и применил насилие в отношении судебного пристава, который пытался его остановить.