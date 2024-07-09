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Детский технопарк «Кванториум» откроют на базе школы № 50 в Мурманске

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В Мурманске на базе школы № 50, где сейчас идет ремонт, откроют детский технопарк «Кванториум». Об этом глава города Игорь Морарь сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 9 июля.

«Ремонтная кампания идет полным ходом. Один из кабинетов превратится в уникальное образовательное пространство — кванториум», — рассказал чиновник.

Учебное пространство, в котором разместится кванториум, разделят на две зоны — для младшеклассников и детей более старшего возраста. В кабинете отремонтируют полы и стены, модернизируют инженерные системы, пишет ИА «Би-порт».

В целом работы выполнены на 50%. Также в школе № 50 продолжается замена окон.

Ранее сообщалось, что школа № 50 на улице Капитана Орликовой в Мурманске выиграла грант в проекте «Арктическая школа», кванториум будет организован на полученные средства.

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