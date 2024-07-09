Спикер рады захотел увидеть пробки на дорогах Украины из систем ПВО

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук 8 июля на парламентской ассамблее НАТО выразил желание видеть пробки из систем противовоздушной обороны (ПВО) и других систем альянса на дорогах на Украину.

«Я хочу, чтобы на дорогах на Украину стояли пробки из систем ПВО, самолётов, дальнобойной артиллерии и гуманитарной помощи», — сказал он.

Стефанчук подчеркнул, что он полностью опирается на поддержку НАТО.

В ответ представитель бельгийской делегации на ассамблее Тео Франкен заявил, что истребители F-16 находятся «на подходе». Он добавил, что альянс предоставит Украине много самолетов для борьбы с Россией.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия будет внимательно следить за саммитом НАТО. Песков напомнил, что НАТО неоднократно называла своей целью нанести стратегическое поражение России, а также принимает участие в украинском конфликте на стороне Киева.

5 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что главной темой саммита НАТО станут поставки оружия Киеву. Тогда же представитель администрации США высокого ранга на онлайн-брифинге сообщил, что правительство планирует объявить о новых мерах укрепления ПВО Вооруженных сил Украины.

19 июня президент России Владимир Путин заявил, что поставки западными странами Украине высокоточных вооружений, в частности истребителей F-16, с помощью которых предполагается наносить удары по территории РФ, являются грубым нарушением взятых на себя Западом ограничений в рамках международных обязательств.

11 июня начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов заявил, что некоторые из американских истребителей F-16, которые западные страны передадут Украине, планируется разместить на авиабазах за ее пределами.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года российский президент заявил после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.