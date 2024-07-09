Росфинмониторинг внес актрису Троянову в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес актрису Яну Троянову (признана в РФ иностранным агентом) в перечень террористов и экстремистов. Это следует из базы ведомства от 9 июля.
«Троянова Яна Александровна, 12.02.1973 года рождения, г. Екатеринбург», — указано в списке физических лиц, включенных в перечень.
В реестр террористов и экстремистов также был внесен заместитель главы офиса президента Украины, офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец.
Ранее, 21 июня, прокуратура Москвы направила в Следственный комитет (СК) России материалы проверки высказываний актрисы для возбуждения в отношении нее уголовного дела по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
В начале июня сообщалось, что живущая во Франции Троянова опубликовала видеозапись, на которой публично выражает поддержку призывам к убийству россиян, в том числе детей. Кроме того, актриса обвинила Россию в своем алкоголизме. Тогда председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить ее высказывания.
В 2022 году поддержку убийств россиян в ходе спецоперации на Украине также выразил бывший топ-менеджер ликвидированного ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена) Леонид Волков (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). В эфире YouTube-канала «Популярная политика» он поблагодарил украинскую армию за «выполнение санитарной функции» путем убийства российских военнослужащих.