В МИДе заявили о готовности РФ ответить на усиление сотрудничества Японии и НАТО
Россия учитывает заявления властей Японии на тему сближения с НАТО и при необходимости отреагирует рядом практических мер. Об этом 9 июля заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«Мы все эти вещи, все эти заявления будем учитывать в своих практических делах и предпринимать целый комплекс мер в различных областях», — сказал он.
По словам дипломата, ответные меры коснутся в том числе военно-технической сферы, если за соответствующими заявлениями Токио последуют какие-либо практические шаги.
Ранее в этот день премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил Reuters, что страна «полна решимости укреплять сотрудничество с НАТО и партнерами альянса». Также во вторник генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси сообщил, что с 10 по 11 июля Кисида посетит Вашингтон для участия в саммите блока.
5 июля Руденко заявил в ходе встречи с делегацией руководства японского «Фонда мира Сасакава», что недальновидный выбор Японии по Украине привел к беспрецедентной деградации российско-японских связей. Также российская сторона подчеркнула, что линия Токио на ремилитаризацию государства способствует региональной напряженности.
До этого, 30 июня, МИД КНДР предупредил о риске образования «азиатской версии НАТО» из-за сотрудничества США с Японией и Южной Кореей в оборонной сфере. Во северокорейском ведомстве осудили проведение трехсторонних военных учений Freedom Edge и подчеркнули, что они нагнетают напряженность в регионе, будучи нацелены в основном на оказание давления на Дальний Восток России и Китай.