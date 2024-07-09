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В МИДе заявили о готовности РФ ответить на усиление сотрудничества Японии и НАТО

Замглавы МИД Руденко: Россия отреагирует на планы сближения Японии с НАТО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия учитывает заявления властей Японии на тему сближения с НАТО и при необходимости отреагирует рядом практических мер. Об этом 9 июля заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Мы все эти вещи, все эти заявления будем учитывать в своих практических делах и предпринимать целый комплекс мер в различных областях», — сказал он.

По словам дипломата, ответные меры коснутся в том числе военно-технической сферы, если за соответствующими заявлениями Токио последуют какие-либо практические шаги.

Ранее в этот день премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил Reuters, что страна «полна решимости укреплять сотрудничество с НАТО и партнерами альянса». Также во вторник генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси сообщил, что с 10 по 11 июля Кисида посетит Вашингтон для участия в саммите блока.

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5 июля Руденко заявил в ходе встречи с делегацией руководства японского «Фонда мира Сасакава», что недальновидный выбор Японии по Украине привел к беспрецедентной деградации российско-японских связей. Также российская сторона подчеркнула, что линия Токио на ремилитаризацию государства способствует региональной напряженности.

До этого, 30 июня, МИД КНДР предупредил о риске образования «азиатской версии НАТО» из-за сотрудничества США с Японией и Южной Кореей в оборонной сфере. Во северокорейском ведомстве осудили проведение трехсторонних военных учений Freedom Edge и подчеркнули, что они нагнетают напряженность в регионе, будучи нацелены в основном на оказание давления на Дальний Восток России и Китай.

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