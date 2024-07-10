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Стал известен план военной операции под командованием Германии против России

Эксперт Никулин: возможности РФ позволяют полностью уничтожить весь германский флот
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Rainer Droese
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На Западе разработали план гипотетического военного конфликта под общим командованием Германии. Когда может начаться эта операция и что противопоставит российская армия, выясняла «Военная тайна с Игорем Прокопенко».

30 июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа готовится к решающей битве с Москвой. Он отметил, что ее главные цели — ослабить и затем разделить Россию. Источники, близкие к офису президента Украины Владимира Зеленского, уже называют даты начала гипотетического конфликта. По их словам, командование НАТО планировало начать операцию против России в августе 2024 года.

Косвенно на это указывают последние действия политиков в Европе. Так, к примеру, президент Литвы Гитанас Науседа поддержал выход балтийской республики из Конвенции по кассетным боеприпасам, запрещающей использование, передачу и накопление такого оружия. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Американцам и натовцам уже давно наплевать на все конвенции, мы это видим. Они используют кассетные боеприпасы, например в Севастополе. Какие конвенции? Это абсолютно отмороженный режим натовский. Но, видимо, руководитель Литвы хочет сохранить какую-то хорошую мину при плохой игре. Ну раз уж применяем, ну давайте выйдем из конвенции, — отметил капитан 1-го ранга Василий Фатигаров.

Кроме этого Нидерланды начали переброску в Литву комплексов ЗРК Patriot якобы в рамках учений Baltic Connection. Также на днях стало известно, что в Литве построят стрельбище площадью 90 га для тяжелых пулеметов. Стрелковые комплексы и инфраструктуру снабжения оборудуют на модернизируемом бывшем советском полигоне у населенного пункта Руднинкай, расположенного всего в 16 км от границы с Белоруссией. Известно, что полигон станет основным для тренировок бригады бундесвера, которую перебросят в Литву в течение ближайшего времени.

В то же время эстонские военнослужащие провели учения с боевой стрельбой из установок HIMARS вместе с солдатами армии США. Стрельбы проводились на одной из крупнейших военных баз НАТО Тапа. Она находится в 257 км от Санкт-Петербурга. Также США перебросили на базу Повидз в Польше танки Abrams и другую бронетехнику.

«Первые армейские танки и транспортные средства, которые однажды смогут снабжать целую бронетанковую бригаду в качестве оплота против российской агрессии на восточном фланге НАТО, прибыли на новый склад в Польше», — написало издание министерства обороны США Stars and Stripes.

В Пентагоне пообещали, что вскоре на полигоне, расположенном примерно в 400 км от Украины, разместятся до 85 боевых танков, 190 боевых бронированных машин, включая M2 Bradley, и 35 артиллерийских орудий.

«Американцы перебрасывают свое вооружение в Польшу и в другие страны, готовясь к прямому конфликту с Россией. Понимая, что их прокси не оправдали надежд, что грудь последнего украинца уже видна в строю, скребут по сусекам, сусеки кончаются, надо что-то делать», — пояснил Фатигаров.

Запад готовит балтийский плацдарм к серьезным боевым действиям, в которых могут быть задействованы наступательная бронетехника, артиллерия и авиация. Еще одним возможным плацдармом НАТО в гипотетическом конфликте против России будет Центральная и Западная Европа.

Так, на днях подтвердилась информация о том, что НАТО прорабатывает планы переброски войск к границам России на случай возможного конфликта. Как стало известно, создается несколько сухопутных коридоров перебазирования техники и войск через территорию Нидерландов, Германии и Польши.

«Это выдается за то, что это как бы солидарность с Украиной, это как бы помощь новым членам, которые в общем-то оказались рядом с театром боевых действий. Но, по сути дела, это приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, которая не останется без ответа со стороны нашего руководства», — заявил военный эксперт Игорь Никулин.

Пилотное время: что означают воздушные маневры НАТО в Балтийском регионе
Альянс тренирует авиацию и силы ПВО возле границ Калиниградской области

Источники из западной разведки сообщили о том, что в Вашингтоне была утверждена гипотетическая стратегия Германии под рабочим названием «План Рютте» в честь нового генсека НАТО Марка Рютте. Ее суть заключается в том, чтобы путем воздушных провокаций со стороны Польши и Румынии вынудить Россию первой нанести удар и на этом фоне начать якобы ответную военную операцию под командованием Германии.

Предположительно, Берлин планирует перебросить к границам России около 400 тыс. солдат НАТО и разделить их на два основных фланга наступления. Первый гипотетический фланг мог бы развернуться на территории Латвии на одной из крупнейших военных баз НАТО в стране Межа Мацкевичи. Здесь может расположиться группировка общей численностью в 150 тыс. военнослужащих. Ее основной задачей в планах НАТО отмечено развитие наступления в направлении Даугавпилс — Тверь.

«Этот план несет за собой цели перерезать, разрезать российские войска на несколько частей, то есть отрезать на сегодняшний день военный округ, который будет Ленинградским и Московским, потому что Тверь находится между Санкт-Петербургом и Москвой», — заявил политтехнолог Максим Сытенков.

Однако, как предсказывают военные эксперты США, вероятнее всего, 150-тысячная армия условного противника будет накрыта огнем российской артиллерии уже на подступах к Пскову. Здесь стоит 1544-й зенитный ракетный полк, оснащенный дивизионами зенитно-ракетной системы С-400 в составе ВКС России.

Также отразить гипотетическую атаку условного противника в этом регионе смогут военнослужащие 42-го гвардейского зенитного ракетного корпус ПВО, расположенного в районе Великого Новгорода.

Контрольный удар смогут нанести подразделения, расположенные в Тверской области. Здесь накрыть огнем вражеские части смогут многочисленные артиллерийские бригады и авиаполки ВКС России, на вооружении которых стоят истребители Су-35, оснащенные сверхзвуковыми баллистическими ракетами, которые за считаные минуты способны настигнуть любой центр принятия решений в любой стране НАТО.

Еще одно гипотетическое направление, которое, предположительно, рассматривало командование бундесвера в рамках операции «План Рютте», — это Гданьск — Балтийск — Калининград. В польский порт условный противник планирует перебросить порядка 250 тыс. военнослужащих НАТО и немецкий флот.

Однако, если Германия попытается атаковать побережье Калининградской области, Россия получит право на ответный удар. В таком случае первым под удар ВКС России попадут базы НАТО в Гданьске, в том числе и военные корабли Германии.

«Наши возможности в Калининградской области и возможности нашего Балтийского флота позволяют полностью уничтожить весь германский флот, который в общем-то не отличается ни серьезным вооружением, ни вообще своим состоянием. Поэтому всё это займет буквально несколько часов», — заявил Никулин.

Сразу после этого главными целями для российских ракет «Кинжал» и «Калибр» могут стать перевалочные пункты и оружейные хабы НАТО в Таллине, Вильнюсе, Клайпеде, Риге, Варшаве и Жешуве. Таким образом, основные силы противника могут быть разбиты за считаные дни без возможности получить подкрепление.

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