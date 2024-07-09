В Москве возбудили дело по факту нападения на судебного пристава
В Москве Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении жителя столицы, напавшего на судебного пристава. Об этом 9 июля сообщили в Telegram-канале ведомства.
«Дорогомиловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.
По версии следствия, фигурант дела, находясь в зале заседаний Дорогомиловского районного суда, неоднократно нарушил порядок заседания и применил насилие в отношении судебного пристава, который пытался его остановить. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему выберут меру пресечения.
Ранее, 7 июня, в Домодедово задержали мужчину, подозреваемого в применении насилия в отношении полицейского. Тогда правоохранители, предъявив служебные удостоверения, попросили подозрительных мужчин на велосипедах показать документы, в ответ один из них достал пистолет и выстрелил не менее трех раз в представителя власти. Полицейский получил огнестрельное ранение.