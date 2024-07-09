Время сбора

После месяца обсуждения с экспертами и бизнесом параметров изменений в Налоговый кодекс кабмин внес коррективы в свой первоначальный вариант законопроекта. 9 июля Госдума одобрила их во втором чтении. В новой версии доработаны детали налогообложения физических и юридических лиц, рентные налоги, вопросы администрирования и применения специальных режимов.

Изначальные предложения Минфина расширили границы применения упрощенной системы налогообложения для компаний с годовым доходом до 450 млн рублей. При этом на предприятия с годовым оборотом в 60 млн власти возложили обязанность применять НДС с вариативностью исходя из того, какая модель более подходит для компании и какую она ведет финансово-хозяйственную деятельность. Речь идет о ставках в 20% (с возможностью применения вычетов) и ставках в 5 и 7% (без вычетов). Предприятия с годовым доходом менее 60 млн к НДС не подключались, но должны были подтверждать свой порог доходов.

Теперь мы видим уточнение формулировок законопроекта, по которым налогоплательщики с доходом менее 60 млн рублей не просто освобождаются от уплаты НДС, но и не должны об этом каким-либо образом уведомлять налоговую службу. Этот процесс будет происходить автоматически. Надо ли говорить, как важно для среднего и малого бизнеса любое устранение бюрократического препятствия. Кроме того, появляется принцип проактивности в налоговом администрировании. А, как известно, именно в этом направлении сориентирована теперь вся деятельность налоговой службы.

В целом по итогам двух чтений выработанная система позволит МСП более тесно и эффективно взаимодействовать с более крупными игроками на рынке.

Следующее важное направление — это введение туристического налога. Совершенно очевидно, что в России огромное количество уникальных мест, которые дадут фору многим зарубежным курортам. Однако исправлять нужно слабое развитие инфраструктуры туристических мест: гостиницы, подъездные пути, содержание музеев и экскурсионных площадок. Всё это требует дополнительных вложений.

Правительство предложило решить эту проблему через туристический налог, который местные власти в лице муниципалитетов будут вводить в зависимости от его необходимости. Им предоставляется право самим определять его ставку. Введение сбора предполагает постепенность, то есть от 1% от стоимости проживания (с 2025 года) и с прибавкой не более 1 п. п. в год до 2029-го, но не выше 5% далее. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту проживания туриста, то есть в гостинице, а муниципальные бюджеты получат дополнительный источник дохода. Предполагаются и льготы для различных категорий граждан, которые будут устанавливать местные власти.

Долгое время принцип справедливости в налоговой политике как бы не замечался нашими властями. Говорили о том, что время еще не пришло, что налоговая служба еще не готова или же начнется массовый уход в тень. Отчасти это было верно. Однако сейчас мы видим, что ситуация в корне меняется. Корректируется шкала НДФЛ, вводятся новые, прогрессивные ставки, меняется подход к налоговым вычетам — они становятся существенно выше и разнообразнее.

В качестве яркого примера качественного развития справедливости в части НДФЛ можно привести правительственную инициативу по возврату части налога за счет пересчета с 13 до 6% для работающих членов семей с двумя и более детьми, чей совокупный доход ниже суммы полуторакратного размера прожиточного минимума на каждого члена семьи. Безусловно, это одно из важнейших решений, которое разворачивает нас в сторону семейного налогообложения как единицы учета преференций.

Отдельно стоит отметить предложение президента России о том, что эта налоговая преференция должна предоставляться в первоочередном порядке относительно других по НДФЛ. Это позволит нашим гражданам — членам семей с двумя и более детьми — максимально использовать возможность получения налоговых вычетов.

В частности, в то время как имущественный вычет (проще говоря, возврат ранее уплаченного НДФЛ) при приобретении жилья действует бессрочно, возврат налога по пересчитанной ставке с 13 до 6% привязан к конкретному периоду. Это формировало предпосылки к снижению общей налоговой выгоды при одновременном применении имущественного вычета и возврата пересчитанного сбора. Сейчас же этот вопрос решен, и граждане получат максимальный объем поддержки по налогу на доходы физических лиц.

И вот еще два примера налоговой справедливости. Первый — повышение в три раза налога на процессинговые центры букмекерских контор. Очевидно, что эти конторы не занимаются социально полезным бизнесом и не несут социальной ответственности перед обществом, а, скорее, наоборот. При этом такие компании получают колоссальную прибыль.

Второй пример касается производителей удобрений, которые используют в своем производстве уголь и руду. Поправки предусматривают корректировку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для таких компаний, а также уточнение параметров акциза на газ, применяемый при производстве аммиака. Производители удобрений, которые использовали эти природные ископаемые, долгое время находились в более комфортных условиях по сравнению с нефтяниками и газовиками. То есть их налоговая нагрузка была значительно ниже, чем у других потребителей природных ресурсов, тогда как прибыль и маржинальность в отрасли были выше. Таким образом, принцип более справедливого распределения налоговой нагрузки восторжествовал и здесь.

И конечно, IT-сфера. Новые налоговые правила предполагают расширение преференций для информационно-технологических отраслей и предприятий радиоэлектронной промышленности. Для них вводится пониженная ставка по налогу на прибыль в 5% до 2030 года и возможности использования льготы при реорганизации (выделении). Также этот сектор сможет применять к расходам на права пользования российскими программами для электронно-вычислительных машин повышенный коэффициент (2) — это уменьшит для организаций базу налога на прибыль.

Кроме того, предоставляются налоговые стимулы для малых технологических компаний. В этой части регионам разрешили с 2025 по 2030 год вводить пониженные ставки сбора на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет.

Прошедшее второе чтение подтвердило: пакет правительственных инициатив соответствует интересам и запросам общества. Новые поправки направлены на усовершенствование и развитие мер налоговой поддержки экономики и углубление принципа справедливости.

Автор — эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ

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