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В «Булгаргазе» заявили о намерении взыскать с «Газпрома» €400 млн ущерба

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Болгарская компания «Булгаргаз» потребовала у «Газпрома» €400 млн за прекращение поставок в 2022 году. Об этом 9 июля говорится в сообщении на сайте зарубежной компании.

Отмечается, что 8 июля был подан иск в арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже. Болгарская сторона считает, что ей был нанесен ущерб из-за прекращения поставок природного газа в апреле 2022 года.

«В конце мая 2024 года «Булгаргаз» ЕАД направил предложение в ООО «Газпром экспорт» для добровольного урегулирования претензий болгарской компании в соответствии с контрактом между двумя компаниями», — отмечается в сообщении.

«Булгаргаз» утверждает, что после того, как российская компания не предприняла никаких усилий для внесудебного урегулирования, болгарская компания пошла на такой шаг.

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В мае, комментируя ситуацию, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отмечал, что претензии компании «Булгаргаз» не верны. По его словам, даже если такое решение будет принято, оно не может быть реализовано с точки зрения взыскания каких-то материальных объектов, потому что их просто не осталось в Европе.

Тогда на брифинге министр энергетики в техническом правительстве Болгарии Владимир Малинов сообщил, что компания «Булгаргаз» намерена добиваться компенсации ущерба в размере около €400 млн в связи с прекращением «Газпромом» поставок газа два года назад. Он отметил, что в том случае, если вопрос не удастся урегулировать, будет возбуждено дело в арбитражном суде Международной промышленной палаты в Париже.

Некоторые страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских государствах усугубился энергетический кризис.

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