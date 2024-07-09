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В Кремле ответили на вопрос о письме Орбана лидерам ЕС

Песков заявил, что в Кремле пока не ознакомились с письмом Орбана для лидеров ЕС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Кремле пока не ознакомились с письмом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отправленным лидерам Европейского союза по итогам визита в Москву. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не знаем», — ответил он на вопрос, верно ли в этом письме отражена позиция Владимира Путина.

Кроме того, Песков также подтвердил, что в Кремле не ознакомились с письмом Орбана.

В прогрессе диалога: как Орбан пытается остановить украинский кризис
И почему коллективный Запад видит в этом проблему

В этот же день сообщили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне визита в Москву написал лидерам Евросоюза (ЕС) письмо, в котором резюмировал итоги поездки. В документе глава венгерского правительства заверяет, что во время встреч в российской столице не высказывал никакого мнения от имени ЕС, в котором сейчас председательствует Будапешт.

Орбан с делегацией прибыл в Москву 5 июля и встретился с президентом РФ. Политики обсудили многие важные международные вопросы, в том числе и способы мирного разрешения конфликта на Украине.

Венгрия 1 июля вступила в права на председательство в Совете ЕС на полгода, до конца 2024-го. Страна находится в серьезных разногласиях с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции. Политолог Александр Коньков в беседе с «Известиями» 8 июля указал на то, что лидеры ЕС «вставляют палки в колеса» венгерскому премьеру в его стремлении урегулировать украинский конфликт. Так, они заявляют, что Орбан представляет только Венгрию, что у него нет права говорить от лица всего Евросоюза.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что глава венгерского правительства пытается разобраться, в чем суть разногласий сторон в конфликте на Украине, и Россия ценит это.

2 июля Орбан встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, конституционные полномочия которого истекли 20 мая. В рамках этих переговоров венгерский премьер-министр предложил Зеленскому план мирного урегулирования украинского кризиса, но президент отверг его.

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