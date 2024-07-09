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СМИ сообщили о возможном отказе Макрона от поездки на саммит НАТО

Le Fargo: Макрон может пропустить саммит НАТО из-за давления оппозиции
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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Президент Франции Эммануэль Макрон может быть вынужден отказаться от поездки на саммит НАТО в США из-за давления оппозиции по поводу формирования нового правительства после досрочных выборов в парламент. Об этом 9 июля сообщает издание Le Figaro со ссылкой на источники.

«Левые собираются договориться по поводу кандидатуры премьер-министра, так что нам нужно организоваться. Но если президент уедет на два дня в США, у нас ничего не произойдет», — заявил изданию один из членов уходящего правительства, пожелавший сохранить анонимность.

До 18 июля, когда запланировано первое заседание парламента в новом составе, осталось мало времени и некоторые вопросы надо успеть согласовать до 17 июля, отмечает Le Fargo.

В связи с этим, по сообщению издания, Макрон всерьез думает об отмене своего визита в США, где состоится саммит НАТО.

Также в окружении президента на вопрос газеты заявили, что Макрон «не в том состоянии, чтобы не ехать» на саммит НАТО.

Итоги выборов во Франции: левые победили, Макрон избежал поражения
Ни одна партия не смогла добиться большинства депутатских мест

8 июля в парламентских выборах во Франции победила коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NFP), заняв 182 места в Национальном собрании. Президентская коалиция «Вместе» получила 168 мест, а правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен — 143 места. Сообщалось, что явка избирателей во втором туре во Франции стала самой высокой за 43 года.

Глава входящей в коалицию левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал Макрона признать поражение и распорядиться о формировании нового правительства. В свою очередь, Макрон призвал к осторожности в анализе результатов и подчеркнул, что нельзя принимать поспешных решений.

Также президент Франции не принял прошение об отставке премьер-министра Габриэля Атталя и попросил его продолжать исполнять свои полномочия.

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