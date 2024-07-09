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В «Роснефти» подвели итоги работы на выставке «Россия»

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Свыше 1 млн человек посетили павильон «Роснефти» на Международной выставке-форуме «Россия». Об этом говорится в пресс-релизе нефтяной компании.

Экспозиция «Роснефти» работала в рамках выставки с 4 ноября по 8 июля. Еженедельно в павильоне проводились тематические мероприятия, которые были посвящены деятельности компании, ее работе в регионах страны, экологическим и научным проектам и профессиональным праздникам. В событиях принимали участие представители федеральных и региональных органов власти, главы российских регионов, сотрудники «Роснефти» и дочерних обществ, а также руководители партнеров компании. Павильон посещали и иностранные делегации, в частности, из Китая и Венесуэлы.

«Роснефть» активно взаимодействовала с субъектами РФ, которые представляли свои достижения в ходе выставки на ВДНХ. Дочерние общества компании из 27 регионов организовали свыше 450 научно-образовательных, развлекательных и культурных мероприятий. В павильоне состоялись подписания меморандумов о сотрудничестве в области автотуризма с Алтайским краем, Самарской, Архангельской, Ульяновской областями, Удмуртией и Башкирией.

За восемь месяцев работы выставки «Роснефть» организовала порядка 2 тыс. мероприятий: выступлений, лекций, презентаций, мастер-классов, викторин.

Ежедневно в павильоне демонстрировались документальные и художественные фильмы, а также мультфильмы, созданные при поддержке компании. Еще «Роснефть» организовала свыше 30 дискуссий и встреч с учеными, деятелями искусства и спортсменами. Участие в мероприятиях приняли, например, молекулярный биолог Константин Северинов, летчик-космонавт Елена Серова, чемпион мира по хоккею Павел Буре, многократные чемпионы мира по самбо Никита Клецков и Дмитрий Елисеев, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, пианист, народный артист России Юрий Розум.

Площадь павильона «Роснефти» составила 2 тыс. кв. метров. Мультимедийное оснащение экспозиции было выполнено с использованием современных технологий визуализации контента. На экранах демонстрировались более двух десятков фильмов и видеороликов, в том числе в формате 3D, VR-контент и фотографии. На площадке компании были оборудованы реальные прототипы рабочих мест операторов цифровых месторождений, смонтированы интерактивные познавательные и развлекательные терминалы, а также автосимуляторы.

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