В Ростовской области отчитались о заключенных на «Иннопроме» соглашениях
22 соглашения на общую сумму, превышающую 177 млрд рублей, были заключены Ростовской областью в ходе Международной промышленной выставки «Иннопром-2024». Об этом сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.
Реализация проектов, освоение новой номенклатуры продукции и передовых промышленных технологий позволит области создать более 8 тыс. рабочих мест, подчеркнул Сорокин.
Заключенные на выставке соглашения относятся к машиностроительной отрасли, включая сельскохозяйственное и транспортное оборудование, ветроэнергетике, химической и микроэлектронной индустрии.
«Площадка „Иннопром-2024“ позволяет продемонстрировать не только результаты работы промышленного комплекса донского региона, но и заявить о наших перспективах развития. Кроме того, выставка дает возможность расширить внутрироссийскую кооперацию, выстроить взаимодействие в промышленности на межгосударственном уровне», — отметил заместитель губернатора.
По словам Игоря Сорокина, реализация каждого проекта будет сопровождаться индивидуально, особое внимание при этом будет уделено возможности предоставления мер государственной поддержки для сокращения финансовой и административной нагрузки на инвесторов.
«Новые проекты — это новые возможности как в развитии собственных компетенций промышленного производства, так и в расширении кооперационных цепочек, что в текущих экономических условиях является стратегическим направлением», — резюмировал Сорокин.