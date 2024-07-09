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В Ростовской области отчитались о заключенных на «Иннопроме» соглашениях

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Фото: официальный портал правительства Ростовской области
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22 соглашения на общую сумму, превышающую 177 млрд рублей, были заключены Ростовской областью в ходе Международной промышленной выставки «Иннопром-2024». Об этом сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

Реализация проектов, освоение новой номенклатуры продукции и передовых промышленных технологий позволит области создать более 8 тыс. рабочих мест, подчеркнул Сорокин.

Заключенные на выставке соглашения относятся к машиностроительной отрасли, включая сельскохозяйственное и транспортное оборудование, ветроэнергетике, химической и микроэлектронной индустрии.

«Площадка „Иннопром-2024“ позволяет продемонстрировать не только результаты работы промышленного комплекса донского региона, но и заявить о наших перспективах развития. Кроме того, выставка дает возможность расширить внутрироссийскую кооперацию, выстроить взаимодействие в промышленности на межгосударственном уровне», — отметил заместитель губернатора.

По словам Игоря Сорокина, реализация каждого проекта будет сопровождаться индивидуально, особое внимание при этом будет уделено возможности предоставления мер государственной поддержки для сокращения финансовой и административной нагрузки на инвесторов.

«Новые проекты — это новые возможности как в развитии собственных компетенций промышленного производства, так и в расширении кооперационных цепочек, что в текущих экономических условиях является стратегическим направлением», — резюмировал Сорокин.

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