Силы ПВО РФ сбили украинский дрон над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили украинский дрон над Белгородской областью. Об этом 9 июля сообщило Минобороны России.

«Около 15:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Другие подробности не приводятся.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на Шебекинской городской округ, при которой пострадали шесть человек. Кроме того, были повреждены жилые дома и автомобили.

В Минобороны РФ в тот же день сообщили, что ПВО за ночь сбили 38 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Из них три было уничтожено над Белгородской областью, пять — над Астраханской, 21 — над Ростовской, семь — над Курской и два — над Воронежской.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.