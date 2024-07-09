Песков заявил, что Моди не претендует на роль посредника по Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не является посредником по вопросу переговоров по Украине. Об этом 9 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Моди не претендует на посреднические усилия. Все обсуждают мир, все являются сторонниками мира», — сказал Песков журналистам.

По его словам, Моди, как и руководство РФ, является сторонником мира, поэтому все обмениваются мнениями. Кроме того, Песков не согласился со словами президента Украины Владимира Зеленского о том, что визит индийского премьера наносит удар по мирным усилиям по Украине.

Индийский премьер-министр прибыл в Россию накануне. Его визит продлится до 9 июля. На встрече в Ново-Огарево Путин поздравил Моди с избранием на должность премьера и отметил, что Индия занимает третье место в мире по объему экономики. Встреча тет-а-тет в неформальной обстановке шла три часа.

9 июля политики побывали на ВДНХ. Моди и Путин осмотрели экспозицию павильона «Атом». Перед началом переговоров в узком составе российский лидер подчеркнул, что отношения двух стран носят характер особого привилегированного стратегического партнерства. Путин также пригласил премьера Индии на саммит БРИКС в Казань, который пройдет в октябре 2024 года. Моди назвал переговоры с Путиным продуктивными.

Накануне Песков заявил, что в Кремле одобряют идею Турции о создании «платформы мира» для урегулирования на Украине. Он также указал на то, что Путин придерживается предпочтительности политико-дипломатических шагов по решению украинского конфликта.

При этом 6 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев может передать свои идеи по урегулированию конфликта через другие страны. При этом чиновник дал понять, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который на прошлой неделе провел переговоры в Москве с Путиным, не может быть таким посредником.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.