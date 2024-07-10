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Жители курортных городов России рассказали об отношении к туристам

Ozon Travel: около половины жителей курортных городов хорошо относятся к туристам
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Сервис для путешествий Ozon Travel провел опрос и выяснил, как жители курортных городов России относятся к потоку отдыхающих в летний сезон и что думают о развитости туристической инфраструктуры. В частности, выяснилось, что около половины (46%) опрошенных положительно относятся к туристам и подчеркивают их важность для развития города. Результатами опроса аналитики поделились с «Известиями» 10 июля.

В опросе приняли участие жители самых популярных городов для летнего путешествия — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Анапы, Сочи, Новороссийска, Калининграда, Геленджика, Кисловодска и Минеральных Вод.

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Каждый пятый (21%) респондент не рад туристам в своем городе. Среди причин недовольства — много шума, суеты, рост цен, а также возможная опасность, созданная поведением туристов. Еще 22% россиян указывают, что без туристов в их городе можно было бы обойтись.

При этом каждый десятый (11%) житель равнодушен к потоку отдыхающих.

Кроме того, около половины респондентов (47%) подчеркивают достаточную развитость туристической инфраструктуры в своих городах, а 24% жителей считают, что требуется ее дальнейшее улучшение. В то же время почти треть россиян (29%) замечает нехватку мест для отдыхающих — отелей, ресторанов и других развлечений.

Почти каждый второй респондент (46%) замечает значительный приток туристов в летний сезон. Каждый пятый опрошенный (17%) указывает на незначительное количество приезжающих, в то время как 24% жителей курортных городов практически не замечают туристов или указывают на их отсутствие.

Более 70% респондентов почти всегда или иногда проводят летний отпуск в родном городе, только треть (27%) жителей курортных городов старается уезжать и проводить отдых в другом месте.

По данным опроса, 40% респондентов и членов их семей либо работают в сфере туризма в своем городе, либо как-то связаны с ней.

В июне адвокат Алексей Панфилов рассказал «Известиям», как не нарваться на мошенников при бронировании тура. Прежде чем подписывать договор оказания услуг, стоит его внимательно прочесть. Некоторые агенты просят сразу подписать акт выполненных работ, а следовательно, как только турист ставит свою подпись, услуги агентства можно считать выполненными, предупредил эксперт. Также бывают мошеннические схемы с заселением в отели низкого качества, указал Панфилов.

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