Эксперт рассказала о последствиях досрочного погашения кредитов

Эксперт рынка недвижимости Мария Сорока рассказала, почему не всегда стоит гасить кредиты досрочно.

В беседе с сайтом aif.ru во вторник, 9 июля, специалист объяснила, что банкам невыгодны досрочные платежи, поскольку это уменьшает итоговую сумму, которую кредитор получит с клиента за предоставление и обслуживание займа. Когда заемщик имеет возможность досрочно гасить кредит и из раза в раз этим инструментом пользуется, банки могут расценить гражданина как не слишком рентабельного клиента, и его кредитный рейтинг будет понемногу снижаться.

«Если человек подаст потом заявку на новый заем, то банк если и одобрит ее, то под более высокий процент, а также снизит запрашиваемую сумму кредита. Поэтому досрочное погашение лучше использовать дозированно», — отметила Сорока.

Она подчеркнула, что банки не имеют права запрещать досрочные платежи, вводить минимальную сумму для досрочного погашения займа, а также устанавливать сроки для частичного или полного погашения. Если такое происходит, клиент имеет право пожаловаться на действия банка в ЦБ РФ.

Сорока добавила, что, с точки зрения потребителя, лучше всего досрочно гасить кредит с первых месяцев. В идеале досрочный платеж нужно вносить на следующий день после даты ежемесячного платежа.

8 июля аналитическая компания Frank RG выяснила, что в июне жители России взяли 176,6 тыс. жилищных кредитов на суму 777,2 млрд рублей. Ипотечное кредитование в первом месяце лета 2024 года выросло на 44%, сообщает 360.ru.

4 июля управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов рассказал «Известиям», что в России уже наблюдается сокращение числа выданных кредитов. Это результат возросшей закредитованности и, соответственно, уменьшения доли платежеспособных заемщиков, а также длительного развития кредитных рынков под воздействием неорганических стимулов спроса, которые сейчас сокращаются.

2 июля российское правительство поддержало законопроект, который может запретить банкам самостоятельно повышать размер кредита, включая лимит по кредитным картам. Кабмит предложил авторам документа учесть ряд замечаний, пишет RT. Автором инициативы является сенатор Айрат Гибатдинов, он предложил запретить добавлять в договор о займе условия, которые позволят банку увеличить размер кредита без заключения нового соглашения с клиентом.

В июне руководитель Центра финансовой экспертизы «Роскачества» Ольга Вяльшина предупредила, что досрочное погашение кредита может стать для банка поводом отказать в новом займе. Идеальный клиент для финансовой организации — тот, кто, по ее словам, погашает кредит строго по графику. Досрочное погашение лишает банк части прибыли, отмечает Pravda.Ru.

В мае директор розничного бизнеса банка «Синара» Андрей Хафизов рассказал, что с мая 2023 года средний размер потребительского кредита в России увеличился на 25%. Он пояснил, что в 2023 году средний заем составлял 510 тыс. рублей, в 2024 году показатель вырос до 640 тыс. рублей, сообщает НСН. Основными целями кредитования остаются ремонт, приобретение автомобиля и крупные бытовые покупки.

Также в мае экономист Мери Валишвили рассказала, что вносить платежи для досрочного погашения потребительского кредита гораздо выгоднее в первой половине срока займа. Досрочное частичное погашение кредита будет направлено на сокращение срока и уменьшение общей суммы переплаты по договору, пишет сайт kp.ru.