СМИ указали на трудности США в изоляции России на фоне визита Моди в Москву

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву добавляет сложности в попытки США изолировать Россию. Об этом 9 июля пишет агентство Bloomberg.

«Вашингтону становится всё сложнее изолировать [президента России] Владимира Путина. Отношения Индии с Россией — это, возможно, еще более горькая пилюля (чем сотрудничество России с Китаем. — Ред.) для Вашингтона», — говорится в материале.

Американские дипломаты приложили немало усилий, чтобы превратить Индию в оплот против Китая, и визит Моди стал для США и его союзников оскорбительным, пишет Bloomberg.

Ранее китайское издание Global Times сообщало, что визит Моди в Россию свидетельствует о снижении влияния США в мире, а газета Hindu писала, что визит Моди в Россию является для западных государств геополитическим сигналом.

9 июля Путин и Моди провели официальные переговоры в Кремле. Российский президент отметил высокий уровень стратегического партнерства двух стран и постоянное внимание развитию торгово-экономических связей.

Также в этот день политики побывали на ВДНХ. Моди и Путин осмотрели экспозицию павильона «Атом», экскурсию для них провел гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

8 июля состоялась встреча индийского премьера и российского президента в неформальной обстановке в Ново-Огарево. В ходе нее Путин поздравил Моди с избранием на должность премьера и отметил, что Индия занимает третье место в мире по объему экономики.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча тет-а-тет в неформальной обстановке шла три часа.