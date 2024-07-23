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Они принесли жизнь: как Красная армия освободила Майданек

Узники лагеря смерти открыли миру всю правду о нацизме
Фото: Global Look Press/Oscar Gonzalez
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23 июля 1944 года был освобожден первый нацистский концлагерь — Майданек. Солдаты и офицеры Красной армии раскрыли последнюю черную тайну Третьего рейха. Тогда мир узнал правду о немецких лагерях смерти. Как это было, вспоминали «Известия».

Тайна Люблина

Части 1-го Белорусского фронта, которым командовал маршал Константин Рокоссовский, начали освобождение Польши. Действовали под Люблином, взламывая немецкую оборону. Это давалось нелегко. По изначальному приказу верховного брать Люблин следовало силами 2-й танковой армии генерала Семена Богданова при поддержке авиации.

Советские военнослужащие конвоируют взятых в плен охранников нацистского концентрационного лагеря Майданек после его освобождения бойцами 1-ого Белорусского фронта

Советские военнослужащие конвоируют взятых в плен охранников нацистского концентрационного лагеря Майданек после его освобождения бойцами 1-го Белорусского фронта

Фото: РИА Новости/Михаил Трахман

Когда Богданов был ранен, его сменил генерал Алексей Радзиевский. К вечеру 23 июня на помощь танкистам перебросили стрелковый корпус. Вместе они смогли взломать немецкую оборону. На юго-восточной окраине Люблина после недолгого боя удалось освободить концлагерь Майданек, через который за 34 месяца существования этой фабрики смерти прошли 1,5 млн заключенных, а 300 тыс. из них были уничтожены. «Дахау № 2» — так сначала называли немцы концлагерь войск СС под Люблином. Потом это название отбросили. По размерам и количеству убитых лагерь Майданек превзошел Дахау.

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Режим уничтожения

Кормили в Майданеке только один раз в несколько дней — жидкой баландой. Смерти от голода фиксировали регулярно. Массовое убийство людей в газовых камерах началось в лагере в 1942 году. Черный дым из трубы крематория стоял над Майданеком почти два года днем и ночью. В последний момент гитлеровцы попытались уничтожить следы своих преступлений, взорвать и сжечь лагерь. Но печи сохранились, как и обгоревшие скелеты на «складе трупов».

В бараках освободители нашли до крайности истощенных людей, которым незамедлительно оказали медицинскую помощь. Увидели детей с разрезанными руками, у которых брали кровь.

Печи крематория, в которых фашистские палачи сжигали трупы узников лагеря смерти

Печи крематория, в которых фашистские палачи сжигали трупы узников лагеря смерти

Фото: РИА Новости/Яков Рюмкин

«Наша рота двигалась в авангарде, и вдруг все почувствовали в воздухе запах горелого мяса. Мы увидели скопление строений в нескольких километрах от дороги, направились туда, и когда увидели вышки и ряды колючей проволоки, нам стало ясно, что перед нами концлагерь. Все машины рванули вперед, и мы оказались первыми советскими солдатами, ворвавшимися на территорию лагеря смерти Майданек, на эту настоящую фабрику уничтожения. Мы застали еще работающие печи, рядом с которыми грудами и штабелями лежали тела умерших узников лагеря, их просто немцы не успели сжечь. Мы испытали ощущение подлинного ужаса, бойцы стояли в оцепенении, не в силах сдвинуться с места, некоторые не могли сдержать слез», — вспоминал один из освободителей Майданека, разведчик Захар Елисеевич Красильщиков, боец разведки 227-го полка.

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Свидетельство преступлений

Военный кинооператор и корреспондент «Известий» Роман Кармен, журналисты «Красной Звезды» и фронтовых газет вскоре прибыли в освобожденный лагерь. Перед ними открылась чудовищная картина.

До этого достоверных сведений о гитлеровских лагерях смерти почти не было. Оттуда не выходили живыми, а немцы кормили мир лживыми рассказами о «перевоспитании». О зверствах в концлагерях ходили слухи, часто казавшиеся невероятными. Но реальность превзошла своим ужасом любые фантазии.

Фронтовой кинооператор Роман Кармен ведет съемку бывших заключенных концлагеря Майданек

Фронтовой кинооператор Роман Кармен ведет съемку бывших заключенных концлагеря Майданек

Фото: waralbum.ru

Двойная ограда с колючей проволокой, вышки эсэсовской охраны и почерневшие печи крематория. На бараке c газовой камерой привинчена табличка, которую перевели знатоки немецкого языка, — «Помывка и дезинфекция».

Сюда заводили по 50 человек, выдавали мыло, просили складывать одежду. Жертвы входили в цементную душевую, дверь плотно закрывалась, и из отверстий на потолке шел убивающий газ. Дежурный немецкий офицер наблюдал за казнью в дверной глазок. Для него убийство было рутиной. Большинство эсэсовцев даже не испытывали особой ненависти к евреям, полякам, русским, цыганам. Они просто не считали их людьми и «делали свою работу», словно мясники на бойне.

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Фото: waralbum.ru
Палачи концлагеря Майданек в противогазах с контейнерами отравляющего газа «Циклон-Б»

Система уничтожения людей работала организованно. Пускали газ, а потом методично переправляли трупы в крематорий. Но его мощностей не хватало, чтобы сжечь всех убитых. Многих предавали огню в ямах под открытым небом. А на полях Майданека росла пышная капуста, выращенная в прямом смысле на человеческой крови и пепле. Пеплом казненных жертв немцы удобряли огороды.

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Эсэсовские развлечения

Эсэсовцы не брезговали «внеплановыми» массовыми расстрелами. Иногда они «шутили» над узниками — такие акции поддерживало начальство лагеря. Ставили виновных перед сараем — и заставляли замереть. Эсэсовец направлял на него дуло пистолета и с криком стрелял... в воздух. Одновременно другой изувер сзади бил несчастного доской по голове. Если заключенный умирал — считалось, что шутка не удалась. Просто составляли акт о самоубийстве. Зато если он на некоторое время лишался сознания, а потом открывал глаза, эсэсовцы начинали прыгать вокруг него с веселыми криками: «Привет, ты уже на том свете! Ты видишь, что и на том свете немцы, ты видишь, что эсэсовцы везде!»

В ноябре 1943 года руководство Майданека участвовало в операции «Эрнтефест» («фестиваль урожая»). В те дни перед ними поставили задачу уничтожить всех евреев Люблинского района. Жертв было не меньше 40 тыс., около половины из них приняли смерть в Майданеке. Красноармейцев поразила гора изношенной обуви — она принадлежала узникам, уничтоженным в последние недели. Об этом в своей статье «Лагерь уничтожения» подробно написал Константин Симонов, побывавший в Майданеке. Его статью перевели на несколько языков.

Проволочное ограждение концентрационного лагеря Майданек

Проволочное ограждение концентрационного лагеря Майданек

Фото: РИА Новости/Георгий Липскеров

В лагере случались и исключения из правил, и проблески человечности среди убийц: один эсэсовец тайно освободил двоих польских девушек. За это его разжаловали и отправили на фронт. Но это был единственный подобный случай.

Среди охранников Майданека были и коллаборационисты — из Польши и Советского Союза, а главным образом — головорезы из литовских полицейских батальонов, вахманы СС.

Правда и ложь о Майданеке

Люблин на несколько месяцев стал столицей свободной Польши. В Майданеке помещали немецких убийц и их приспешников — и содержали их как военнопленных, без издевательств, пыток и бессудных казней.

Обувь погибших узников лагеря смерти

Обувь погибших узников лагеря смерти

Фото: РИА Новости/Владимир Юдин

Расследования военных преступлений начались сразу, уже в июле. После освобождения командование советских и польских военных подразделений организовало комиссию, в которую вошли граждане СССР и Польши. Они изучали скорбную историю Майданека и публиковали документальные отчеты о нацистских зверствах в лагере. По данным польских и советских расследований, в Майданеке уничтожили около 200 тыс. евреев и около 100 тыс. представителей других национальностей. В Люблинском районе действовали и филиалы Майданека — небольшие концлагеря. Все их узники получили свободу в те дни.

Первое свидетельство о жизни Майданека записал один из выживших узников — словацкий еврей Дионис Ленард, которому еще в 1942 году удалось бежать из лагеря. Но его записи опубликовали только через 20 лет. Десяток охранников Майданека судили и расстреляли еще до окончания войны, остальных разыскивали до начала 1960-х.

Фотографии узников, погибших в концлагере Майданек, найденные после освобождения

Фотографии узников, погибших в концлагере Майданек, найденные после освобождения

Фото: waralbum.ru

На территории лагеря и сегодня действует мемориальный музей. Но в наше время польская пропаганда замалчивает заслуги советских солдат в спасении тысяч узников Майданека. Как будто и не было советских танков у ворот этого ада. Лжи может противостоять только правда. И свидетельства тех, кто прошел через Майданек, и тех, кто освобождал лагерь смерти.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»

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