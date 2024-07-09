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Борисов сообщил о плане начать в РФ конвейерную сборку спутников в 2026 году
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Борисов сообщил о плане начать в РФ конвейерную сборку спутников в 2026 году

Борисов: конвейерная сборка спутников в РФ начнется в 2026 году
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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В России планируется перейти на конвейерную сборку серийных спутников в 2026 году. Об этом 9 июля сообщил журналистам генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Будем делать (переход на сборку на конвейере. — Ред.) в два этапа, обсуждается вопрос бюджетной поддержки. <…> Первый этап — 2026 год, потом 2028 год», — сказал Борисов.

Для перехода на такую модель изготовления этих космических аппаратов, по словам гендиректора «Роскосмоса», потребуется потратить около 60 млрд рублей.

Корпорация планирует начать конвейерную сборку спутников на двух объектах: это АО «Информационные спутниковые системы» (ИСС) им. М. Ф. Решетнева в Красноярске и Научно-производственное объединение (НПО) им. С. А. Лавочкина в Москве. Первое предприятие специализируется на телекоммуникационной сфере, а второе — на дистанционном зондировании Земли.

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Ранее, 13 июня, завершилось строительство цеха по производству двигателей для спутников по проекту «Сфера» в ОКБ «Факел» в Калининграде. Борисов посетил предприятие и осмотрел производственные площади, где установят современные высокоточные станки. В цехе наладят серийное производство термокаталитических двигателей для спутников «Сферы».

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров 8 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил, что основная цель России в космосе — производить и запускать спутники для создания орбитальных группировок. Это направление работы, по словам Мантурова, носит не просто стратегический, но и приоритетный характер.

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