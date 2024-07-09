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В Краснодаре на площади 1,2 тыс. кв. м загорелись ангары

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Фото: МЧС РФ
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В Краснодаре на площади 1,2 тыс. кв. м загорелись ангары. Об этом 9 июля сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Горят 2 ангара: один — с цветами, другой — с деревянными материалами», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

На месте работают более 60 специалистов и 15 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

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4 июля в районе Московского ипподрома загорелся ангар. Позднее источник «Известий» уточнил, что горящий ангар обрушился по всей площади. Возгорание удалось локализовать на площади 600 кв. м. На место тушения был направлен пожарный поезд. В итоге пожар потушен.

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