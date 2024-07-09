В Ленобласти монтажника насмерть раздавило газовыми трубами
В поселке Усть-Луга Ленинградской области монтажника насмерть раздавило двумя газовыми трубами. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил источник «Известий».
Отмечается, что пострадавшим оказался гражданин Узбекистана, который вместе с напарником занимался стыковкой труб.
«Неожиданно одну из труб качнуло, и пострадавшего зажало между двумя увесистыми конструкциями», — рассказал собеседник.
Мужчина скончался на месте инцидента, на данный момент выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее, 8 июля, сообщалось, что четыре человека погибли на очистных сооружениях в Саратовской области. Позже Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Следствие установило, что в колодце очистных сооружений были обнаружены тела четырех сотрудников, еще один обратился за медицинской помощью.