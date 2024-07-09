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Мосгорсуд оставил в силе решение о заочном аресте журналиста Колезева
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Мосгорсуд оставил в силе решение о заочном аресте журналиста Колезева

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Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков
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Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу главного редактора издания Republic (признано в РФ СМИ-иноагентом) Дмитрия Колезева (признан в РФ иноагентом) и оставил в силе решение о его заочном аресте. Об этом во вторник, 9 июля, сообщила столичная пресс-служба судов общей юрисдикции в Telegram.

«Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы журналисту Колезеву», — указано в сообщении.

Таким образом, инстанция оставила в силе постановление Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения в отношении Колезева в виде заключения под стражу.

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В ноябре 2022 года МДВ РФ объявило главреда издания в уголовный розыск. После начала спецоперации журналист уехал из России. Позднее, 5 июня текущего года, Басманный суд заочно арестовал журналиста, по обвинению в распространении ложной информации об использовании ВС РФ.

Подобные дискредитирующие образ Вооруженных сил (ВС) РФ высказывания делала вдова Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Юлия на YouTube. В своем заявлении в мае текущего года она поддержала Украину, при этом ее действия подпадают под ст. 207.3 Уголовного кодекса (УК) РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ»).

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