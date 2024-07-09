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Эксперты заявляют о росте доли новостроек в ипотеке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Количество ипотечных кредитов, выдаваемых на приобретение новостроек, демонстрирует рост по мере восстановления ипотечного рынка, заявили аналитики «Домклик». Проанализировав структуру выдачи ипотечных кредитов «Сбера», на ее основе они оценили основные тенденции развития ипотечного рынка на сегодняшний день.

По мнению экспертов, ужесточение выдачи льготной ипотеки в конце 2023 года года привело к значительному охлаждению спроса на новостройки в первом полугодии 2024 года. Количество выдач составило 124,6 тыс., что ниже, чем в первом и втором полугодии 2023 года. Однако во II квартале в преддверии изменения условий по «Семейной ипотеке» спрос начал восстанавливаться, и к концу полугодия приблизился к значениям сентября 2023 года. Если в I квартале «Сбер» выдавал 7-11 тыс. кредитов в месяц, то во II квартале показатель постепенно увеличился с 16 тыс. до 53 тыс. в месяц. При этом доля новостроек в общем количестве выданной ипотеки выросла с 17,9% в I квартале до 40,8% во II квартале, достигнув в июне 48,9%.

«Окончание программы господдержки и предстоящее изменение семейной ипотеки послужили для заемщиков серьезными стимулами для оформления ипотечных кредитов на новостройки. Выдачи по этим двум программам составили в июне 92,2% сделок на первичном рынке, что практически достигло рекордного значения декабря 2022 года (94,1%). В результате в июне 2024 года доля выдач на строящееся жилье достигла максимума, составив примерно половину всех выданных кредитов. А количество сделок практически сравнялось с пиковым значением сентября прошлого года», — пояснил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

По словам экспертов, в течение первых шести месяцев 2024 года сохранилась высокая востребованность рынка индивидуального строительства. Количество выдач последовательно росло с января по июнь — с 7,2 тыс. до 20,8 тыс в месяц. Среди причин выросшего спроса была названа не только традиционную сезонность, но и приближающееся завершение льготных программ, в частности, господдержки.

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