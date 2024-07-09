Песков: на киевскую больницу «Охматдет» упала украинская ракета ПВО

На больницу «Охматдет» в Киеве упала украинская ракета противовоздушной обороны (ПВО). Об этом во вторник, 9 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о падении антиракеты», — сказал Песков на брифинге, комментируя вопрос журналистов о попадании ракеты ВСУ по детской больнице в центре украинской столицы.

По его словам, в таких случаях необходимо опираться на заявления Минобороны России, которое исключает удары по гражданским объектам на территории Украины. Он подчеркнул, что российская армия наносит удары только по военным целям, имеющим отношение к военному потенциалу режима.

Днем ранее российское оборонное ведомство сообщило, что заявления украинского правительства о якобы ударе по гражданским объектам армией РФ не соответствуют действительности. Многочисленные фото и видео, опубликованные в сети, подтверждают факт разрушений вследствие падения ракеты ПВО Украины.

При этом во вторник в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск) пройдет срочное заседание Совбеза ООН в связи с ракетным ударом по детскому госпиталю в Киеве». Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что российская сторона ознакомит членов Совета Безопасности фактами, опровергающими украинскую версию об ударе по Киеву, добавил дипломат.