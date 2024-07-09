Жительницу Чебоксар арестовали по обвинению в убийстве семилетнего сына

В Чебоксарах 29-летнюю женщину арестовали по обвинению в убийстве ее семилетнего сына. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по Чувашии.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, 8 июля около 11:30 в Чебоксарах обвиняемая, находясь в своей квартире вместе с семилетним сыном, в ходе возникшего конфликта задушила его», — сказано в сообщении в Telegram-канале.

Убийство малолетнего совершено в одной из квартир по улице Эльменя. Обвиняемая отправлена судом под арест.

«В ходе организованной прокурорской проверки установлено, что семья является полной, на учетах в полиции или комиссии по делам несовершеннолетних не состояла, ребенок посещал дошкольное образовательное учреждение», — добавляет республиканская прокуратура на своем сайте.

Ранее, 4 июля, уголовное дело об убийстве было возбуждено после обнаружения четырехмесячной девочки мертвой в квартире в Санкт-Петербурге. Мать найденного мертвым ребенка задержана.