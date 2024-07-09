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Шольц заявил об отсутствии беспокойства по поводу здоровья Байдена

Канцлер Германии Шольц заявил, что его не беспокоит физическое состояние Байдена
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник, 9 июля, заявил, что у него нет опасений касательно состояния здоровья президента США Джо Байдена. Его выступление опубликовано на YouTube-канале Phoenix.

«Нет, таких беспокойств у меня нет. Из многочисленных разговоров, которые у меня были с президентом США, я знаю, что он вместе с нами очень хорошо и очень четко подготовился к этому саммиту», — сказал канцлер журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Шольц предрек успех саммиту НАТО, так как многие решения, которые будут на нем приняты, были подготовлены благодаря взаимодействию Берлина и Вашингтона.

Мероприятие проходит 9–11 июля в столице Соединенных Штатов, в этом году альянс отмечает 75-летие со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году.

Сопоставимый Джо: кто может заменить Байдена в президентской гонке
Белый дом не может убедить американцев в отменном здоровье лидера США

Теледебаты между Байденом и его главным оппонентом Дональдом Трампом прошли 27 июля. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечал, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. После этого ряд сторонников задумался о необходимости сменить основного кандидата от Демпартии, кто-то выступает за уход Байдена с должности в связи с состоянием здоровья и возрастом.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 3 июля объяснила поведение Байдена на дебатах простудой и джетлагом. Она также исключила отказ Байдена от участия в выборах, но признала, что вопросы американцев после выступления справедливы. 4 июля газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Байден прошел медицинское обследование после неудачного выступления. В ходе встречи с соратниками американский президент заявил, что в последние дни проходил обследование, и подчеркнул, что с его здоровьем всё хорошо.

8 июля Байден написал письмо, адресованное Демократической партии и опубликованное газетой The New York Times (NYT), в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он добавил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

81-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства у граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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