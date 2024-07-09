Украина подписала с ЕС соглашение о помощи на €5,27 млрд в течение четырех лет

Украина подписала соглашение с Европейским союзом (ЕС) о привлечении €5,27 млрд на протяжении последующих четырех лет в рамках программы Ukraine Facility. Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в пресс-службе украинского кабмина.

«Правительство финализировало договоренность между Украиной и ЕС в рамках Ukraine Facility. <...> Это последняя сделка, которая необходима, чтобы полностью запустилась программа Ukraine Facility», — сказала первый вице-премьер страны Юлия Свириденко.

Она отметила, что эти деньги пойдут на стабилизацию финансовой ситуации в стране. В пресс-службе добавили, что общая поддержка в рамках первой программы составляет €38,27 млрд. В 2024-м Украина ожидает получить €16 млрд, €3 млрд из которых будут грантовой помощью.

Ранее, 29 июня, сообщалось, что финансовая поддержка Украины со стороны Запада снизилась до минимума с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса — февраля 2022 года. В первом полугодии 2022 года среднемесячные поступления составили около €1,9 млрд. В этом году помощь бюджету страны оказали только ЕС, Япония, Канада, Великобритания, Норвегия и Испания. При этом их ежемесячный взнос снизился до €1,9 млрд.

22 мая стало известно, что Украина и ЕС подписали соглашение о контроле за выделяемыми Киеву средствами в объеме более €50 млрд в рамках реализации программы Ukraine Facility. Свириденко тогда написала, что Киев будет обмениваться с указанными европейскими органами информацией об использовании средств, а также о финансовых инициативах. Также будут проводиться совместные аудиты и проверки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.