Путин в Кремле вручит Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин 9 июля вручит премьер-министру Индии Нарендре Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в Telegram.

Высшую госнаграду РФ индийскому премьеру вручат в Кремле.

В настоящее время идет подготовка к церемонии: гости мероприятия занимают свои места. Сам орден уже уложен на специальном подносе.

Встреча Моди и Путина состоялась 8 июля в неформальной обстановке в Ново-Огарево. В ходе нее российский лидер поздравил премьера с избранием на должность и отметил, что Индия занимает третье место в мире по объему экономики.

Позднее, 9 июля, политики побывали на ВДНХ. Моди и Путин осмотрели экспозицию павильона «Атом», экскурсию для них провел гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. После, выступая перед началом официальных переговоров в Кремле с президентом РФ, индийский премьер заявил, что Индия готова к любому содействию для установления мира на Украине. Он также выразил уверенность в том, что к миру можно прийти только через диалог.