Россию нужно приглашать к участию в любых дальнейших мероприятиях по урегулированию конфликта на Украине, иначе они обречены на провал. Об этом 9 июля заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в Вашингтоне перед началом саммита НАТО.

«Если мы хотим продолжать такие инициативы, как саммит о мире в Швейцарии, а другие страны говорят, что хотят продолжить такие встречи, то я думаю, что следующие встречи без участия представителей России обречены на провал», — сказал он журналистам во время пресс-подхода, запись которого опубликована на странице политика в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Пеллегрини отметил, что говорить о мире необходимо с двумя сторонами конфликта, и это негласно признают многие лидеры. Переговоры только с Киевом будут безуспешны, указал он.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил, что только США, Китай и Евросоюз могут быть посредниками в переговорах с Россией. Также он высказался о безальтернативности его так называемой формулы мира и отказался от иных предложений по завершению конфликта.

Ранее, 15–16 июня, в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине. Москву к участию в ней не пригласили. Сразу несколько делегаций заявили о том, что в подобных мероприятиях должна участвовать РФ. В число отказавшихся поддержать итоговое коммюнике саммита вошли члены БРИКС. Также из документа исключили упоминание поддержки со стороны представителей Ирака, Иордании и Руанды.

Между тем российская сторона неоднократно указывала на готовность к диалогу. Президент России Владимир Путин заявил 14 июня, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. На Западе и в Киеве российскую инициативу отвергли.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.