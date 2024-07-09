Реклама
Прямой эфир
Общество
Источник сообщил о нахождении у задержанного ректора БФУ 700 тыс. рублей наличными
Политика
ГД приняла во II чтении проект о выплате работающим родителям с двумя и более детьми
Происшествия
В Краснодаре на площади 1,2 тыс. кв. м загорелись ангары
Мир
Прокуратура Парижа расследует дело против Марин Ле Пен
Общество
Мишустин назвал огромными прогнозируемые потребности рынка труда
Общество
Мосгорсуд оставил в силе решение о заочном аресте журналиста Колезева
Авто
За прошедшие сутки в России произошло 283 ДТП
Общество
На ЗАЭС провели ротацию инспекторов МАГАТЭ
Армия
ВС РФ нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командования ВСУ
Общество
МВД Дагестана сообщило о заключении 140 человек после беспорядков в Махачкале
Мир
СМИ предрекли раскол в НАТО из-за провала стратегии на Украине
Мир
Нобелевский лауреат призвал Байдена выйти из президентской гонки
Экономика
Россия предложила Индии сотрудничество по возведению малых тропических АЭС
Мир
Швейцария ввела запрет на рекламу «Известий» и еще трех изданий
Экономика
Сезонные ягоды в России подорожали на 8-16%
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР
Наука и техника
Борисов сообщил о плане начать в РФ конвейерную сборку спутников в 2026 году
Сюжет:

Президент Словакии назвал провальными встречи по Украине без России

Президент Словакии Пеллегрини: встречи по Украине без участия России провалятся
0
Фото: TASS/Zuma
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россию нужно приглашать к участию в любых дальнейших мероприятиях по урегулированию конфликта на Украине, иначе они обречены на провал. Об этом 9 июля заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в Вашингтоне перед началом саммита НАТО.

«Если мы хотим продолжать такие инициативы, как саммит о мире в Швейцарии, а другие страны говорят, что хотят продолжить такие встречи, то я думаю, что следующие встречи без участия представителей России обречены на провал», — сказал он журналистам во время пресс-подхода, запись которого опубликована на странице политика в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Пеллегрини отметил, что говорить о мире необходимо с двумя сторонами конфликта, и это негласно признают многие лидеры. Переговоры только с Киевом будут безуспешны, указал он.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля.

Трудно быть членом: чего Украине ждать от саммита НАТО
Киев продолжает мечтать о вступлении в альянс

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, заявил, что только США, Китай и Евросоюз могут быть посредниками в переговорах с Россией. Также он высказался о безальтернативности его так называемой формулы мира и отказался от иных предложений по завершению конфликта.

Ранее, 15–16 июня, в швейцарском Бюргенштоке прошла конференция по Украине. Москву к участию в ней не пригласили. Сразу несколько делегаций заявили о том, что в подобных мероприятиях должна участвовать РФ. В число отказавшихся поддержать итоговое коммюнике саммита вошли члены БРИКС. Также из документа исключили упоминание поддержки со стороны представителей Ирака, Иордании и Руанды.

Между тем российская сторона неоднократно указывала на готовность к диалогу. Президент России Владимир Путин заявил 14 июня, что страна всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. На Западе и в Киеве российскую инициативу отвергли.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024