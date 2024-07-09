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Диетолог указала на пользу употребления кваса для здоровья

Врач Карсиева: квас стоит пить в ограниченных количествах
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Врач-диетолог Российской детской клинической больницы Минздрава России Сабина Карсиева рассказала, как пить квас с пользой для здоровья.

В беседе с сайтом aif.ru во вторник, 9 июля, специалист объяснила, что квас относится к ферментированным напиткам, улучшающим микрофлору кишечника. В нем содержатся лакто- и бифидобактерии, витамины группы В, C, E, калий и магний, необходимые сердцу. Врач предупредила, что их содержание в квасе небольшое, и тот напиток не подходит для того, чтобы закрыть суточную потребность организма в этих элементах. Выпивать же несколько литров кваса в попытке это сделать не рекомендуется.

«Чрезмерное употребление напитка навредит здоровью в связи с высоким содержанием в нем сахара. А также может возникнуть вздутие, так как это продукт брожения», — предупредила Карсиева.

По ее словам, в ограниченных количествах его следует пить даже здоровым людям, а страдающим от заболеваний ЖКТ следует вовсе отказаться от кваса.

При покупке кваса в магазине врач призвала внимательно изучить состав: в нем не должно быть ничего лишнего, только вода, ржаная мука, дрожжи и сахар. Также стоит смотреть срок годности: хороший «живой» квас хранится не более двух недель.

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6 июля в пресс-службе Роскачества рассказали RT, что при выборе кваса в первую очередь нужно обратить внимание на этикетку. Настоящий квас изготавливается по ГОСТ 31494-2012. Кроме того, в составе кваса не должно быть консервантов и подсластителей.

До этого, 3 июля, терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова рассказала, что при летней жаре безопасно выпивать не более трех стаканов кваса в день. Врач отметила, что квас лучше пить маленькими глотками и не торопиться, сообщает 360.ru.

2 июля врач-диетолог, д.м.н. Марият Мухина рассказала НСН, что в квасе содержатся витамины группы В, минералы: калий, магний и другие питательные вещества. Этот напиток хорошо помогает в борьбе с жарой.

Ранее бренд-шеф Сергей Гордеев рассказал, что квас повышает выработку желудочного сока и предотвращает газообразование, избавляет от изжоги и помогает лечить язвенную болезнь, улучшает микрофлору кишечника и даже выводит некоторые вредные бактерии из организма, а также обладает детоксикационным действием, благодаря чему выводит из организма каловые камни, шлаки и токсины, сообщает сайт kp.ru.

В июне врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья рассказала, что отличными напитками для детей в жаркий день станут охлажденный зеленый чай, отвар шиповника, морсы и несладкие компоты. А вот от сладкой газировки, кваса, магазинных соков лучше отказаться, пишет РИАМО.

Также в июне гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что квас не стоит давать детям до 3–5 лет. В напитке содержится большое количество сахара и газы, которые могут вызвать вздутие и боли в животе, пишет «Москва 24».

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