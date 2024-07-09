СМИ сообщили о полном затоплении иранского эсминца «Саханд» после аварии

Фрегат Военно-морского флота Ирана «Саханд» полностью затонул в порту Бендер-Аббас, передает агентство NourNews 9 июля.

«Военный корабль «Саханд», который в понедельник с большим трудом удалось вернуть на воду, теперь затонул после того, как оборвался канат, удерживающий судно», — говорится в материале журналистов.

В воскресенье корабль сильно накренился во время ремонта на доке из-за попадания внутрь воды. По предварительным данным, несколько человек пострадали и были госпитализированы.

Судно было спущено на воду в 2018 году. По информации из открытых источников, «Саханд» стал первым эсминцем Ирана, построенным без помощи других государств. Длина корабля составляет 96 м, а скорость — 25 узлов. Он мог находиться в море без дозаправки до пяти месяцев.