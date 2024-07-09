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Синоптики сообщили о жаре до +31 градуса и небольшом дожде в Москве 9 июля

Рекорд по жаркой погоде побит на Кубани

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В Краснодарском крае сразу в четырех городах установлен рекорд по летней температуре. 40-градусная жара стоит в южных регионах России пятые сутки.

Как сообщает ИА KrasnodarMedia, среди рекордсменов оказались Приморско-Ахтарск, Краснодар, Анапа и Тупсе. В Приморско-Ахтарске там столбики термометров поднялись до отметки +40,7 градуса, в Краснодаре — до +38,5 градуса, в Анапе — до +38,6 градуса, а в Туапсе — до +34,1 градуса.

Синоптики объяснили, что причиной жары стал антициклон с малооблачной и сухой погодой. На его орбиту ветры восточных румбов несут зной из Средней Азии. Прогрев при этом усиливают длинный световой день и высокое солнце над горизонтом.

Уже к выходным температура должна стать более комфортной. Ожидается ее понижение до +34 градусов в среднем по краю. Местами пройдут дожди.

Ранее диетолог-нутрициолог, член Центра отраслевой экспертизы «МАЙ» Лариса Габдулхакова рассказала «Известиям» о том, какие напитки лучше пить в жару, а от каких стоит воздержаться. Прежде всего, необходимо пить не менее 2 л жидкости в день. В жару лучше не пить сладкие газированные напитки, отказаться от алкоголя, даже легкого — пива и сидра. Утолять жажду следует напитками с высоким содержанием полезных веществ и электролитов. Это могут быть минеральные дегазированные виды воды, обогащенные минералами, а также кокосовая вода.

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