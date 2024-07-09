В Подмосковье покосили 12 тыс. газонов за неделю

В Московской области привели в порядок газоны более чем на 12 тыс. локаций, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору во вторник, 8 июля.

Коммунальщики косят траву в муниципалитетах дважды в месяц. При необходимости частота может быть увеличена до трех покосов ежемесячно.

Покос травы осуществляется либо утром, либо вечером. Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», во время работ сотрудники коммунальных служб соблюдают действующий в регионе закон о тишине.