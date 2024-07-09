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Орбан на переговорной орбите

Политолог Екатерина Энтина — о том, зачем венгерский премьер взялся за урегулирование украинского кризиса
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Буквально за несколько дней премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, Москву и Пекин. Это вызвало бешенную реакцию в информационном пространстве стран Евросоюза. Вопреки здравому смыслу и обычной человеческой логике венгерского премьера, выступившего с мирной инициативой, европейские СМИ и ведущие чиновники в Брюсселе обвинили чуть ли не во всех смертных грехах. Как же так, и остается ли Орбан представителем интересов всего ЕС?

С 1 июля к Венгрии перешло полугодичное председательство в Совете ЕС. При этом уже 15 лет, как страны перестали по очереди действительно возглавлять союз. Номинально во главе Европейского совета стоит постоянный председатель, избираемый главами государств и правительств. За внешнюю политику ЕС отвечает высокий представитель по иностранным делам и вопросам безопасности. В итоге за страной, председательствующей в Совете ЕС, остается рутинная работа по согласованию внутреннего законодательства интеграционного объединения. Фактически техническое председательство во всех рабочих структурах. Поэтому сложилась практика, по которой всем занимается Европейская комиссия, а внешнеполитические заявления позволяют себе только гранды ЕС и высокий представитель. Орбан пошел наперекор этой практике.

Время, выбранное для визитов, тоже оказалось для европейских столиц совершенно неожиданным. В момент передачи полномочий от предыдущей легислатуры вся бюрократическая верхушка ЕС — одна большая хромая утка. В некоторой степени гневные выпады Шарля Мишеля, Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля объясняются тем, что с ними в ходе пересменки перестали считаться. Но одновременно не закончилось еще формирование политических фракций в Европарламенте нового состава. Наиболее значимым, пожалуй, в нем становится то, что по инициативе Орбана формируется третья по значимости политическая фракция «Патриоты». Их программа выражена лозунгом, который Орбан заимствовал у Дональда Трампа, — «сделаем Европу вновь великой». Кроме того, момент визитов был выбран с учетом предстоящих саммитов НАТО и ЕС, которые, стоят перед выбором — продолжать прежний внутри- и внешнеполитический курс или сделать его более реалистичным. К чему ведет курс последних лет, показывает происходящая на глазах трансформация партийно-политической системы во Франции.

Становясь председателем, Венгрия четко дала понять, что солидаризируется с принципиальной позицией ЕС и НАТО, но считает необходимым использовать любые имеющиеся возможности не для эскалации конфликта, а для поисков мирного урегулирования.

На то, что миссия Орбана в Киеве, Москве и Пекине принесет какой-то прорыв или подтолкнет к переговорам, естественно, никто не рассчитывал. Ставка делалась не на это. Орбан сумел продемонстрировать, что у того, что происходит сейчас, во многом из-за позиции сегодняшних Брюсселя и Вашингтона, есть альтернатива. Кроме того, подтвердил справедливость своих претензий на то, что он, а не французы или немцы, единственный лидер в Европе, который может одновременно говорить со всеми сторонами.

Гневные заявления, высказывания и даже угрозы в адрес Венгрии каким-то невероятным образом лишить ее председательства внешне направлены на то, чтобы нейтрализовать эпатаж Орбана на фоне уже привычной серости основных лидеров в Брюсселе, поставить его в привычные для ЕС поведенческие рамки. Однако на деле за экспромтом венгерского премьера может скрываться гораздо более сложная интрига. Благодаря ему Евросоюз решает одновременно несколько взаимосвязанных задач.

Во-первых, выясняется, что через Орбана у ЕС есть канал связи с российским руководством. Во-вторых, союз может сыграть на опережение в случае победы на выборах в США Трампа, с тем чтобы тот не действовал вопреки или только от своего имени, тем самым выкидывая Брюссель из лиги важных международных переговорщиков. В-третьих, у Евросоюза есть возможность нащупать опции более активного вовлечения в мирный процесс КНР. В-четвертых, Брюссель получает дополнительный инструмент давления на киевский режим — обусловленность продолжения или активизации помощи готовностью учитывать реальную ситуацию. Наконец, у ЕС появляется некоторая толика гибкости в отношении различных сценариев развития событий вокруг украинского кризиса, которой он себя намеренно лишил ранее.

Антивенгерская кампания в информационном пространстве по поводу визита направлена на то, чтобы формально дистанцироваться от инициативы Орбана и сохранить или даже расширить свободу рук Брюсселю. Но в действительности она направлена не против ЕС, а, наоборот, на укрепление его позиций и акторности. В современной Европе консерваторы, националисты и крайне правые, точно так же, как и все остальные европейские партии, выступают за усиление и укрепление интеграционного блока. Только классические политические партии настаивают на дальнейшей федерализации союза, а такие политики, как Виктор Орбан, Марин ле Пен, Жордан Барделла настаивают на одновременном усилении и ЕС, и национальных государств. Эту линию они будут проводить и в Европарламенте, и в реальной жизни.

Автор — доктор политических наук, директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ

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