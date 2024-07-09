Реклама
Прямой эфир
Общество
Ректора БФУ и его заместителя заподозрили в присвоении более 18 млн рублей
Мир
ЕС заморозил предназначенные для оборонного сектора Грузии €30 млн
Общество
Госдума поддержит закон о выдворении мигрантов по 20 статьям КоАП
Мир
Прокуратура Парижа расследует дело против Марин Ле Пен
Общество
Мишустин назвал огромными прогнозируемые потребности рынка труда
Мир
Захарова пообещала ответ РФ на блокировку Черногорией РЕН ТВ и других СМИ
Авто
За прошедшие сутки в России произошло 283 ДТП
Общество
Ж/д оператор подготовит механизм пересадки пассажиров при поломке кондиционеров
Армия
ВС РФ нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командования ВСУ
Мир
СМИ оценили в €700 млн потери Болгарии из-за неполной интеграции в Шенген
Общество
В Кабардино-Балкарии задержали 10 человек за «шариатский патруль»
Мир
Нобелевский лауреат призвал Байдена выйти из президентской гонки
Экономика
РФ и Индия обсуждают строительство АЭС большой и малой мощности
Мир
Швейцария ввела запрет на рекламу «Известий» и еще трех изданий
Общество
Путин в Кремле вручит Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР
Общество
Синоптики сообщили о жаре до +31 градуса и небольшом дожде в Москве 9 июля
Сюжет:

ВС РФ нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командования ВСУ

0
Фото: Global Look Press/MOD Russia
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по месту проведения совещания командного состава украинской армии. Об этом 9 июля сообщили в Минобороны России.

«В течение суток <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, подготовленным для нанесения ударов по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ», — говорится в сообщении.

Помимо этого, были уничтожены четыре пусковые установки ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также до 35 обслуживавших их иностранных специалистов.

Сообщается, что подразделения Южной группировки войск нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Спорное, Григоровка, Курдюмовка, Максимильяновка, Катериновка и Островское Донецкой Народной Республики (ДНР). Там противник потерял до 770 бойцов.

В министерстве добавили, что российскими военными был освобожден населенный пункт Яснобродовка в ДНР.

«Мстой» кто идет: как работают самоходчики на авдеевском направлении
В защите от беспилотников артиллеристы полагаются на скорость и противодроновые ружья

Ранее в этот день стало известно, что военнослужащие расчета разведывательного дрона ZALA обнаружили район сосредоточения сил украинской армии и передали координаты расчетам ствольной артиллерии и барражирующего боеприпаса «Ланцет». После этого был нанесен удар по опорному пункту и предотвращена ротация.

Также во вторник сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар по замаскированному опорному пункту ВСУ. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024