Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по месту проведения совещания командного состава украинской армии. Об этом 9 июля сообщили в Минобороны России.

«В течение суток <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, подготовленным для нанесения ударов по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ», — говорится в сообщении.

Помимо этого, были уничтожены четыре пусковые установки ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также до 35 обслуживавших их иностранных специалистов.

Сообщается, что подразделения Южной группировки войск нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Спорное, Григоровка, Курдюмовка, Максимильяновка, Катериновка и Островское Донецкой Народной Республики (ДНР). Там противник потерял до 770 бойцов.

В министерстве добавили, что российскими военными был освобожден населенный пункт Яснобродовка в ДНР.

Ранее в этот день стало известно, что военнослужащие расчета разведывательного дрона ZALA обнаружили район сосредоточения сил украинской армии и передали координаты расчетам ствольной артиллерии и барражирующего боеприпаса «Ланцет». После этого был нанесен удар по опорному пункту и предотвращена ротация.

Также во вторник сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар по замаскированному опорному пункту ВСУ. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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