Победителями конкурса «Это у нас семейное» стали 32 команды

В День любви, семьи и верности 8 июля прошел финал конкурса «Это у нас семейное», победителями которого стали 32 команды. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия АНО «Россия — страна возможностей».

Сообщалось, что среди победителей были 89 детей, 70 родителей, 40 представителей поколения бабушек и дедушек, три — прабабушек и прадедушек. Самым юным победителям пять лет, а самому взрослому — 79 лет.

К финалистам обратился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, который заявил, что Владимир Путин поручил проводить конкурс ежегодно.

«Вы все — победители, потому что самая главная награда — это счастье и любовь, которые царят в ваших семьях. Мы видим, что взаимоуважение, любовь, бережное отношение к друг другу, сохранение традиций, уважение к старшим поколениям и забота о младших у вас передаются из поколения в поколение. Еще хочу поделиться: по итогам сегодняшней встречи с финалистами президент дал нам поручение организовать ежегодное проведение конкурса «Это у нас семейное», — сказал он.

Также Кириенко сообщил, что победителями конкурса стали 32 семьи вместо 30, из-за того что по итогам конкурсных испытаний несколько команд набрали одинаковое количество баллов.

Семьи-финалисты получат по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, которые можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку.

С обращением к победителям конкурса обратились также заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, уполномоченный при президенте по правам ребенка и член наблюдательного совета конкурса Мария Львова-Белова, а также ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Они поблагодарили семьи за участие в конкурсе и поздравили их с праздником.

Также к семьям обратились и командир отряда «Роскосмоса» Олег Кононенко и космонавты Олег Чуб и Александр Гребенкин прямо с Международной космической станции.

Открытие финала конкурса прошло 5 июля в Солнечногорске. 8 июля Путин встретился в победителями «Это у нас семейное». Президент в ходе общения с участниками встречи назвал укрепление семей главным приоритетом страны, а также поддержал идею создания в стране специального праздника для многодетных семей, чтобы члены таких семей могли бы в этот день бесплатно посещать культурные и развлекательные мероприятия.

Конкурс «Это у нас семейное» — проект платформы «Россия — страна возможностей», в его рамках нужно выполнить серию интеллектуальных, логических и творческих заданий. Результаты объявили 8 июля, в День семьи, любви и верности. Все 300 семей-финалистов в награду за участие ждет семейное путешествие, а 30 семей-победителей получат приз в размере 5 млн рублей на покупку дома, квартиры или финансирование ипотеки.