Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории ДНР американскими ракетами HARM. «Известия» 9 июля публикуют кадры последствий атаки.

На записи видно, что снаряды боевиков попали по жилым домам, а также по участкам мирных жителей. В жилых строениях выбиты стекла, оказались повреждены заборы. На земле также видны осколки от боеприпасов украинских войск.

ВСУ ежедневно обстреливают новые регионы. Накануне три человека пострадали при ударе по Горловке. 6 июля в результате обстрела боевиков в ДНР пострадали 20 человек. «Известия» показали кадры последствий удара по Горловке. В результате атаки были разрушены дома и повреждены машины. Обстрел украинских боевиков длился более двух часов.

Украинские боевики обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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