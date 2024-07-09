Полиция Берлина запретила протестующим у посольства России украинцам выступать на родном языке, 8 июля сообщило издание Bild.

Вечером того же дня члены украинской группировки «Вече» вышли на акцию протеста у здания российского посольства в Берлине. Протестующим не позволили разговаривать на родном языке. Такое решение немецкие правоохранители объяснили тем, что не успели вовремя найти переводчика.

«В Германии нет закона, обязывающего протестующих использовать тот или иной язык. Однако, при отсутствии переводчика, полиция может попросить демонстрантов говорить только по-немецки или по-английски, чтобы не допустить разжигающих рознь лозунгов», — уточняет издание.

Не все участники акции были согласны с таким решением. Пресс-секретарь «Вече» опроверг информацию о том, что с митингующими заранее согласовали этот нюанс выступления.

«Нас просили это сделать, но согласия с нашей стороны не было, т.к. многие украинцы еще не очень хорошо говорят по-немецки. Язык является частью нашей идентичности, и большинство из нас были вынуждены молчать перед российским посольством», — сказал он.

Поводом для акции протеста послужило попадание ракеты по детской больнице в Киеве. Однако как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, подтвержден факт принадлежности ракеты к украинским ПВО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул, что удары с российской стороны осуществляются только по объектам, имеющим отношение к военному потенциалу киевского режима. Песков отметил, что в детскую больницу в Киеве попала ракета украинской системы ПВО, так как она была применена не должным образом.

О том, что в больницу в Киеве попала украинская ракета, говорили и накануне в Минобороны РФ. Целями таких провокаций оборонное ведомство назвало обеспечение дальнейшего финансирования и продолжение боевых действий до последнего украинца.