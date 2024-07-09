Троих туристов эвакуировали за день с «Красноярских столбов»

С территории национального парка «Красноярские столбы» за один день эвакуировали троих туристов. Всем оказана медицинская помощь. У двоих пострадавших травмированы ноги, у третьего, предположительно, случился инсульт.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, сначала спасатели получили сообщение о 36-летнем мужчине, которому стало плохо. Его эвакуировали и передали медикам. Спустя некоторое время за помощью обратились еще двое туристов. У одного было поврежден голеностоп, другой также получил травму ноги. Их также передали медикам.

В конце июня сообщалось, что за два дня к спасателям обратились за помощью двое туристов. Женщина получила получила травму голеностопа у Второго Столба. Молодой мужчина забрался на скалу Такмак и не смог самостоятельно спуститься обратно.

Спасатели напомнили путешественникам и местным жителям, что восхождение на вершины без необходимых навыков и снаряжения может привести к печальным последствиям.