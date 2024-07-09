В Еврокомиссии заявили об отсутствии отчетов Орбана по визиту в Китай

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не предупреждал Брюссель о своем визите в Китай и не отчитывался о поездке после, заявил 9 июля спикер Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Не было контактов до [поездки], не было пояснений после», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на брифинге, который опубликован на сайте ЕК.

При этом Мамер добавил, что комиссия «не несет ответственности за имидж руководства» Совета ЕС, в котором сейчас председательствует Венгрия.

С начала июля Орбан посетил Китай, Россию и Украину и провел переговоры с лидерами всех трех стран. В частности, 8 июля он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и заявил, что Китай — ключевая держава, способная создать условия для мирного урегулирования украинского конфликта.

До этого, 5 июля, Орбан с делегацией прилетел в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним ряд международных тем, в том числе пути мирного разрешения конфликта на Украине. Европейские политики раскритиковали венгерского премьер-министра за его поездку в Россию. Кроме того, беспокойство из-за его встречи с Путиным выразили и в Белом доме. При этом сообщалось, что Орбан на фоне визита в Москву в письме лидерам ЕС сообщил об итогах поездки и том, что не высказывал никакого мнения как представитель Брюсселя.

Кроме того, 2 июля, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая, Орбан предложил план по урегулированию конфликта, от которого Зеленский отказался.

1 июля Венгрия вступила в права на председательство в Совете ЕС на полгода, до конца 2024 года. Страна находится в серьезных разногласиях с руководством Евросоюза по ряду вопросов, в том числе по поводу конфликта на Украине и миграции.