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Захарова пообещала ответ РФ на блокировку Черногорией РЕН ТВ и других СМИ
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Захарова пообещала ответ РФ на блокировку Черногорией РЕН ТВ и других СМИ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Москва примет ответные меры на решение Черногории о блокировке телеканала РЕН ТВ и ряда других российских СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 июля.

«Ответим и на этот акт национализма и цензуры», — сказала она в комментарии «Известиям».

О блокировке 3 июля сообщило агентство электронных СМИ Черногории со ссылкой на решение Официального вестника Черногории от 25 июня: правительство страны приняло решение заблокировать ряд российских СМИ на ее территории. Среди них телеканал РЕН ТВ, несколько каналов ВГТРК, RT и другие.

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Швейцария 9 июля, расширив антироссийские санкции, ввела запрет на рекламу «Известий» и еще трех изданий. При этом их вещание не ограничили. Кроме того, в список рестрикций попали 69 человек и 47 компаний.

До этого, 17 мая, Евросоюз опубликовал документ, согласно которому ряду российских СМИ, в том числе «РИА Новости» и «Известиям», запрещается вещать на территории стран объединения. Ограничение вступило в силу 18 мая.

Захарова назвала этот шаг зачисткой информпространства ЕС от альтернативных точек зрения. Также она отметила, что введение рестрикций западными странами — «пример вырождения демократических обществ». Официальный представитель МИД РФ пообещала ответ на эти ограничительные меры.

Руководитель международного отдела Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир в тот же день назвал беззаконным запрет на вещание «Известий» и других СМИ РФ на территории ЕС. Он подчеркнул, что, по европейском нормам, такие санкции должны вводиться по решению суда, но в этом случае его не было.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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