Дело возбудили после изъятия у браконьеров 11 т морского ежа на Сахалине
На Сахалине сотрудники погрануправления ФСБ по Сахалинской области пресекли незаконную добычу морского ежа. На судне в морском порту «Невельск» из незаконного оборота изъяли порядка 11 т морского ежа.
Специалисты-ихтиологи признали морского ежа жизнеспособным и выпустили в естественную среду обитания. Предотвращенный ущерб государству оценили в сумму, превышающую 66 млн рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биоресурсов»), сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на Telegram-канал «Морская безопасность Сахалина».
2 июля сотрудники пограничной службы задержали группу браконьеров в Корсаковском районе Сахалинской области. Нарушители выловили больше 3,8 тыс. особей трепанга дальневосточного. По данным ИА SakhalinMedia, нарушители использовали маломерное плавательное средство с подвесным руль-мотором, а также водолазное снаряжение.