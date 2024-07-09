Автомойщик изнасиловал девочку-подростка в Петербурге
Работник автомойки изнасиловал 17-летнюю девушку в подъезде дома на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал «78» во вторник, 9 июля.
Несовершеннолетняя обратилась в больницу днем ранее. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с ОРВИ острым гастроэнтеритом и локунарной ангиной.
Подросток рассказала, что в ночь с 29 на 30 июня ее изнасиловал 25-летний знакомый. Полиция задержала подозреваемого на автомойке в переулке Челиева. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах педофил силой затащил 13-летнюю девочку в машину и надругался над ней. В полицию обратилась мать школьницы.