В ДНР заочно приговорили морпеха ВСУ к пожизненному сроку за расстрел жилых домов
Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), отдавшего приказ об обстреле жилых домов в селах Октябрь, Коминтерново и Чермалык. Об этом во вторник, 9 июля, сообщила прокуратура региона.
Приговор вынесен в отношении 31-летнего командира отдельного батальона морской пехоты 36 отдельной бригады ВСУ Евгения Бовы. Суд признал его виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса России: пп. «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство», ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»), ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба»).
Уточняется, что в период с июля по сентябрь 2019 года Бова, являясь командиром, отдавал незаконные приказы военнослужащим на обстрел жилых домов мирного населения.
«В результате обстрела погиб мужчина, ранена женщина, 19 домов мирных жителей получили повреждения», — сообщили в прокуратуре.
Бова заочно приговорен судом к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Ранее, 4 июля, Верховный суд ДНР приговорил 30-летнего командира разведывательного отделения 36-й отдельной бригады морской пехоты военно-морских сил ВСУ Мирослава Черномора за расстрел мирных жителей к пожизненному лишению свободы.
Днем ранее Верховный суд ДНР приговорил 27-летнего морпеха ВСУ Алексея Казымова за убийство мирного жителя к 26 годам колонии строгого режима. Преступление он совершил в 2019 году.