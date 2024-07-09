День вулкана устроят на Камчатке в середине августа
На Камчатке в середине августа состоится ставший уже традиционным праздник «День вулкана». Гостей ждут конкурсы, творческие мастер-классы, гастрофестиваль и массовое восхождение на один из вулканов.
ИА KamchatkaMedia уточняет, что камчатский праздник получил грантовую поддержку от президента РФ. Его цель — повышение экологической осознанности среди гостей и жителей Камчатки, когда объединяются искусство и экология, сказали в региональном министерстве туризма.
Впервые День вулкана организовали в 2008 году. До этого восхождения на Авачинский вулкан совершали в память о местном предпринимателе и меценате Александре Пукало. С 2000 года их проводили в последний день лета. А в 2017 году фестиваль завоевал первое место в Национальной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное Году экологии».
В 2023 году праздник проходил с 11 по 13 августа на Авачинском перевале. В его рамках состоялось массовое восхождение на Авачинский вулкан.
Ранее сообщалось, что во время восхождения на Авачинский вулкан на Камчатке пропал турист. Знак тревоги подала девушка. Она восходила на вулкан вдвоем с молодым человеком, но в какой-то момент они поссорились и разделились. Через несколько часов девушка повторно связалась с экстренными службами и сообщила, что молодой человек так и не вернулся.