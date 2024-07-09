«Забег в ползунках» проведут в Магадане
В Магадане 13 июля состоится «Забег в ползунках». Состязание приурочат к Дню семьи, любви и верности. Праздник пройдет при поддержке регионального правительства.
Соревнования состоятся в спорткомплексе «Территория спорта». Подобные забеги проводились в этом в этом месте уже дважды. Комплекс является соцпартнером регионального проекта «Репродуктивное здоровье».
Родителям надо придумать необычный костюмчик для своего чада, и тогда есть шанс стать победителем в номинации «Самый креативный костюм», сообщает ИА MagadanMedia.
Ранее стало известно, что семьям в России будут выплачивать неистраченные остатки материнского капитала, начнут с 10 тыс. рублей. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное».
Среди других мер поддержки — семейная компенсационная выплата, упрощение выдачи пособия и бесплатные развлечения в День семьи, любви и верности.